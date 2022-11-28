8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Nacer Khemır, Ustalık Sınıfı Gerçekleştirdi

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nin 27 Kasım 2022 Pazar günü Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşen programında ulusal finalist filmlerin gösterimlerinin ardından ekip söyleşileri gerçekleştirildi. Düzenlenen programda Çöl İşaretçileri, Güvercinin Kayıp Gerdanlığı, Bab’ Aziz ve Şehrazat filmlerinin Tunuslu yönetmeni Nacer Khemir, ustalık sınıfı gerçekleştirerek sinemaya yönelik deneyimlerini paylaştı.
- Basın Bülteni
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