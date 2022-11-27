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8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Son Taslak Platformu Söyleşileri Gerçekleşti

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8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nin 3. gününde Sung Cheol Kim’in Robo99, Rand Abou Fakher’in So We Live,  Andrej Krasavin’ın Artist, Ali Daraee’nin Graveyard, Malaz Usta’nın A Year In Exile, Francesco Di Gioia’nın Fathers’ Land, Orhan Dede’nin The Search, Faye Xia’nın It, Farnoosh Abedi’nin The Sprayer ve Ali Sohail Jaura’nın Murder Tongue adlı finalist filmleri seyircilerle buluştu. Gösterimlerden onra yapılan sorular cevaplandırıldı.

Azza Jedidi

Belkıs Bayrak

Betül Benli

Bonnie Williams

Esra Demirkıran

Halil Kardaş

Igor Toholj

Malaz Usta

Ramazan Kılıç

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