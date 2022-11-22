Barış Akarsu: Merhaba, Gişeye Zirvede Giriş Yaptı

Bir dönem milyonların gönüllerinde taht kuran Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan Barış Akarsu: Merhaba filmi, gişeye zirvede giriş yaptı. Yaklaşık 102 bin seyirciyle gişenin yeni lideri olan film, mesleğinin en parlak döneminde genç yaşta bir kazayla hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun, hayallerinin peşinden giderken verdiği mücadeleye, yaşadığı büyük aşka, müziğe olan sevdasına ve sanatçıyla ilgili bilinmeyen gerçeklere de ışık tutuyor.

Basın Bülteni

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