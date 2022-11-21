Film Çekilmeden Afiş Hazırlandı

Yapımcılığını Baraka Film Yapım’ın üstlendiği Engel Siz adındaki proje, film tadında canlandırmalı belgesel olarak tamamlanacak. Yönetmen Şahin Yiğit, “Her şey bitti denilen noktada engelli kardeşlerimizin tekrar ayağa kalkmalarını ve dünya şampiyonu olmalarını anlattığımız proje ile insanların kalbine dokunacağız. Projemiz dünyanın önde gelen film festivallerinde yarışacak, ayrıca engellerin sadece bedenlerde hapsolan bir şey olmadığını, asıl engelin sadece düşüncelerde olduğunun da altını çizeceğiz.” dedi. Yapımcı Salih Tamer ise “İlk iş olarak filmin afişini hazırladık. Tersten başladığımız işimiz çok ses getirecek.” şeklinde konuştu.

Basın Bülteni

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