Benim Okulum Tecrübeli Oyuncular

Huzurevi Ketum adlı sinema filmi çekimleri Erdek’te başladı. Emre Bozkurt’un yönettiği filmde teknolojinin bütün nimetlerinden de faydalanıyor. Kadrosunda önemli oyuncular yanında oynadığı sinema filmleriyle dikkatleri üzerine çeken 9 yaşındaki Dila Hatun Karaaslan, Huzurevi Ketum isimli sinema filminde canlandıracağı karakterle yine ilgi odağı olacağa benziyor. Karaaslan, oyunculuk dersleri aldığını fakat yine de setlerde çalışırken tecrübeli oyuncuların peşinden ayrılmadığını belirtiyor.
- Basın Bülteni
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