13. Sinepark Kısa Film Festivali başvuruları 20 Kasım 2022 Pazar günü itibariyle açıldı ve 20 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek. Tür sineması alanında Türkiye’nin detaylı faaliyet gösteren tek kısa film festivali olan Sinepark Kısa Film Festivali bu sene de Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleşecek. 2007 senesinden beri Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yürütülen festivalde bu sene de yedi ana kategoride toplam on altı ödül verilecek ve kategori kazananları festivalden para ödülü ile ayrılacak. Festivalde filmler Komikaze, Alabora, Çarpışan Aramalar, Labirent, Animasyon Treni, Korku Tüneli ve Atlı Karınca kategorilerinde yarışacak.