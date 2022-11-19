Müstakbel Damat Haftanın En Çok İzlenen Komedi Filmi Oldu

11 Kasım’da vizyona giren, başrollerini İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral’ın paylaştığı, kadrosunda ayrıca Ayça Erturan, Ahu Sungur, Suat Sungur, Ferdi Akarnur, Bilge Şen, Nilgün Kasapbaşoğlu ve Yücel Erten gibi isimlerin paylaştığı Müstakbel Damat filmi ilk haftayı gişede galip bitirdi. Oyuncuları geçtiğimiz günlerde İstanbul, Adapazarı, İzmir, Adana, Antalya’daki AVM.lerde seyircileri ile buluşan filmin galaları ve söyleşileri de bir hayli kalabalık geçiyor.

Basın Bülteni

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