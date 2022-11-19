Black Panther: Yaşasın Wakanda İçin Bilim Virüsü ile 200 Öğrencinin Katıldığı Özel Bir Gösterim Düzenlendi

Gençleri bilim ve teknoloji ile buluşturan bir sosyal girişim olan Bilim Virüsü tarafından Black Panther: Yaşasın Wakanda filmi için özel bir söyleşi ve gösterim yapıldı. Bu etkinlikle dördüncü yaşını kutlayan yeni nesil öğrenme platformu Bilim Virüsü’nün kurucusu Şule Yücebıyık ve alanlarında önemli başarılara imza atan üç bilim insanı ve kadın girişimci ile “bilim ve teknolojide kadın gücü” üzerine gerçekleşen sohbete yaklaşık 200 kadar öğrenci katıldı.

Basın Bülteni

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