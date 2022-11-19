Barış Akarsu: Merhaba’ya Sevgi Seli

Bir dönem Anadolu rock müzikte fırtınalar estiren, sesi, şarkıları ve yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan Barış Akarsu: Merhaba filmi dün vizyona girdi. 15 Kasım’da Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda düzenlenen galaya yoğun bir katılım olmuş, ünlüler ve Barış Akarsu’nun hayranları filmle ilk kez burada buluşmuştu. Büyük beğeni toplayan ve galaya gelen konuklardan tam puan alan filmin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, dün (18 Kasım Cuma) İstanbul’da Marmara Park ve Torium alışveriş merkezlerinde izleyicilerle bir araya geldi. Ünlü oyuncu Bursa, Bartın, Manisa ve İzmir’de düzenlenecek gösterimlere de katılarak söyleşiler yapacak.

Basın Bülteni

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