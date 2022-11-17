Minikler Niloya ile İlk Sinema Deneyimini Yaşıyor

Yapımını Anibera’nın üstlendiği, Sentries’in lisans sahibi olduğu, öğrenme merakı ile çocukların olduğu kadar ailelerin de tercihi olan Niloya, 11 Kasım 2022 Cuma günü vizyona giren ilk sinema filmi ile minik dostlarından büyük ilgi görüyor. Tüm Türkiye’de gösterimi devam eden film, çizgi kahraman ve arkadaşlarının maceralarını beyazperdeye taşırken, birçok minik izleyicinin sinema salonuyla tanışmasını da sağladı. Niloya’nın büyülü dünyasını ilk kez sinema perdesine taşıyan filmin yönetmenliğini Arkın Aktaç, senaryosunu Pervin Atamert, dublaj yönetmenliğini Zeynep Önen üstlenirken müziklerinde ise Deniz Çevik ve Özgür Sevinç’in imzası bulunuyor.

Basın Bülteni

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