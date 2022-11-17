8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nin Etkinlik Takvimi ve Akreditasyon Başvuruları Açıklandı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Sinema Genel Müdürlüğü, TRT, THY, AA, Albayrak Medya, Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Fidan Sanat Vakfı tarafından bu yıl 8.si düzenlenecek olan Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali, 24 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Beyoğlu Atlas 1948 Sineması, Akademi Beyoğlu ve Fidan Sanat Vakfı’nda sinemaseverlerle buluşacak. 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nin program ve etkinlik takviminin açıklanmasının yanı sıra basın akreditasyon başvuruları da alınmaya başladı.

Basın Bülteni

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