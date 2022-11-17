Barış Akarsu Merhaba, 18 Kasım Cuma (Yarın) Vizyona Giriyor

Bir dönem Anadolu rock müziğinde fırtınalar estiren, sesi, şarkıları ve yorumuyla milyonların gönüllerinde taht kuran Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan Barış Akarsu: Merhaba filmi, 18 Kasım Cuma günü (yarın) vizyona giriyor. 15 Kasım Salı akşamı İstanbul Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda düzenlenen galaya yoğun bir katılım olmuş, ünlüler ve Barış Akarsu’nun hayranları filmle ilk kez burada buluşmuştu. Büyük beğeni toplayan ve galaya gelen konuklardan tam puan alan filmin oyuncuları, İstanbul, Bartın, Bursa, Manisa, İzmir ve Adana’da düzenlenecek gösterimlere katılarak sinemaseverlerle çeşitli söyleşiler yapacak.

Basın Bülteni

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