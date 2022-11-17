Ahmet Kural ve Ecem Erkek’i Buluşturan Müjdemi İsterim Cuma Sinemalarda

Sezonun beklenen komedisi Müjdemi İsterim, Cuma günü vizyona giriyor. Beğenilen fragmanı ve tanıtımlarının yanı sıra başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Ecem Erkek’in seslendirdiği Sigarası Yaldızlı şarkısı ve klibi ile de büyük ilgi gören Müjdemi İsterim, suçu üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde’nin eğlenceli hikâyesini anlatıyor. Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum’un başrolünü oynadığı filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlenirken, senaryosunda Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı imzası bulunuyor.

Basın Bülteni

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