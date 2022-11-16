Barış Akarsu: Merhaba’ya Kanyon’da Muhteşem Gala

Genç yaşta kaybettiğimiz müzisyen Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan Barış Akarsu: Merhaba filminin İstanbul galası Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda yapıldı. Film, 18 Kasım’da Türkiye’de ve 23 ülkede gösterime girecek. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği galaya, filmin başrol oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın ve film ekibi ile Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ve kız kardeşi Nesrin Akarsu katıldı.

Basın Bülteni

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Ebru Nil Aydın / Haluk Levent



Şafak Pekdemir / Ufuk Bayraktar



Aslıhan Kapanşahin – Şafak Pekdemir –

Almila Ada – Nesrin Akarsu – İsmail Ege Şaşmaz

