Barış Akarsu Merhaba, 18 Kasım’da Sinemalarda

Bir dönem Anadolu rock müzikte fırtınalar estiren, sesi, şarkıları ve yorumuyla milyonların gönüllerinde taht kuran, müzik tarihinin efsane sanatçılarından Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan Barış Akarsu: Merhaba filmi, 18 Kasım’da vizyona giriyor. Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın başarıyla canlandırdığı Barış Akarsu: Merhaba’da, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol oynuyor. Yapımcılığını Fikri Harika Production ve Aytaç Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar birlikte kaleme aldı.

Basın Bülteni

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