Michaela Pavlatova’nın yönettiği ve Zuzana Stivínová, Shahid Maqsoodi, Shamla Maqsoodi ile Maryam Malikzada’nın sesledirdiği animasyon film Benim Güneşli Maad’ım (My Sunny Maad), 27 Mayıs 2022’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çek kadın Herra, Afgan Nazir’e aşık olduğunda, ne Taliban sonrası Afganistan’da nasıl bir hayatı olacağından ne de katılacağı aileden haberdardır. Liberal bir büyükbaba, evlât edinilmiş zeki bir çocuk ve kocasının şiddet dolu pençesinden kurtulmak için her şeyi yapacak olan Freshta da dahil olmak üzere onu hiç tahmin edemeyeceği bir hayat beklemektedir.