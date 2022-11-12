Müjdemi İsterim’de Ustaların Oyunculuk Şovu Var

Sezonun merakla beklenen yerli komedisi Müjdemi İsterim, 18 Kasım’da vizyona çıkıyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, senaryosunu Olcay Onur Kaya’nın yazdığı film eğlenceli sahneleriyle çok konuşulacak. Müjdemi İsterim, Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum’un başrolünde olduğu, temposu düşmeyen bir komik bir macera sunacak. Usta oyuncular Mehmet Özgür ve İlker Aksum, filmde ilginç karakterlerle perdede olacak.

Basın Bülteni

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