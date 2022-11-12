33. Ankara Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

33. Ankara Film Festivali yoğun ilgiyle geçen film gösterimlerinin ardından düzenlenen kapanış ve ödül töreni ile sona erdi. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü Emin Alper’in Kurak Günler filmine, En İyi Yönetmen Ödülü Karanlık Gece filmiyle Özcan Alper’e, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü Ziya Demirel’in yönettiği Ela ile Hilmi ve Ali filmine verildi. Mahmut Fazıl Coşkun’un yönettiği Crossroads En İyi Belgesel, Benhür Bolhava’nın yönettiği Koyun da En İyi Kısa Film seçildi.

Basın Bülteni

Töreni izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller

Ulusal Uzun Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: Kurak Günler (Emin Alper)



Jüri Özel Ödülü: Özcan Alper (Karanlık Gece)



Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali (Ziya Demirel)



En İyi Yönetmen Ödülü: Özcan Alper (Karanlık Gece)



Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü: Emin Alper (Kurak Günler)



En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Ece Yüksel (Ela ile Hilmi ve Ali)



En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Selahattin Paşalı (Kurak Günler)



Mansiyon Ödülü: Ahmet Rıfat Şungar, Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Selin Yeninci (Kurak Günler)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Erdem Şenocak (Kurak Günler)



En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Maria Denysenko, Andrii Hrechyshkin, Vitaliy Sudarkov (Klondike)



En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Sviatoslav Bulakovskyi (Klondike)

En İyi Kurgu Ödülü: Özcan Vardar, Eytan İpeker (Kurak Günler)



En İyi Özgün Müzik Ödülü: Zviad Mgbery (Klondike)



SİYAD En İyi Film Ödülü: Karanlık Gece (Özcan Alper)



Ulusal Belgesel Film Yarışması En İyi Belgesel Film Ödülü: Crossroads (Mahmut Fazıl Coşkun)



Ulusal Kısa Film Yarışması En İyi Kısa Film Ödülü: Koyun (Benhür Bolhava)



Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği: Her Şeyi Hatırlarmış Gibi (Barış Fert)



VEKAM Özel Ödülü: Kadir Uluç (Gordion’un Çobanları)



Ece Yüksel



Kurak Günler Ekibi

