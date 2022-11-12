Haluk Levent’ten Barış Akarsu Merhaba’ya Destek

Ünlü sanatçı Haluk Levent, resmi Twitter hesabından 18 Kasım’da vizyona girecek Barış Akarsu: Merhaba filminin afişini ve fragmanını paylaştı. Haluk Levent’in, “Ve beklenen film. Bana sordular ‘Sen neden yoksun bu filmde?’ diye. Ben Akarsu’nun yaşamında 2-3 kez vardım. Ama o kaza yapıp hastaneye düştüğünden bugüne kadar hep ailesiyle birlikteydim biliyorsunuz. Film yapımcılarının emeklerine sağlık.” notunu da düştüğü paylaşımına beğeni yağdı.

Basın Bülteni

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