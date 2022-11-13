Hüseyin Avni Danyal, Barış Akarsu’nun Babasını Canlandırıyor

İzleyiciler, sayısız tiyatro oyununda, dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Hüseyin Avni Danyal’ı, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi: Pusu’nun Yalçın Bulut’u olarak çok sevdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Tufan’ı, şu sıralar Kanal D’de yayımlanan Yargı’nın Metin amiri Danyal’ı, 18 Kasım’da vizyona girecek Barış Akarsu: Merhaba filminde ise 28 yaşında bir kazada yaşamını yitiren Anadolu Rock müziğin sevilen seslerinden Barış Akarsu’nun babası Selahattin rolünde izleyeceğiz. Selahattin karakteri, Dalyan’ın oyunculuk hayatında ilk, çünkü ilk kez var olan birini oynadı. Danyal, “Evladını yitirmiş bir babayı oynamak zordu.” diyor.

Basın Bülteni

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