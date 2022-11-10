Süper Mario Kardeşler Filminin Türkçe Dublajlı İlk Fragmanı Yayınlandı

Süper Mario Kardeşler Filmi’nin ilk Türkçe dublajlı fragmanı yayınlandı. Yönetmen Aaron Horvath ve Michael Jelenic’in Matthew Fogel’in senaryosundan perdeye aktardığı filmin oyuncu kadrosunda Mario rolünde Chris Pratt, Prenses Peach rolünde Anya Taylor Joy, Luigi rolünde Charlie Day, Bowser rolünde Jack Black, Toad rolünde Keegan Michael Key, Eşek Kong rolünde Seth Rogen, Huysuz Kong’da ise Fred Armisen bulunuyor.
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