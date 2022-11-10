Burak Satıbol’u Duygulandıran Diyalog

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Burak Satıbol, 18 Kasım’da vizyona girecek Barış Akarsu: Merhaba filminde, sanatçıyı müzik dünyasına kazandıran ve menajerliğini yapan “İlhami” karakterini canlandırıyor. Doğaçlama tiyatroyu Türkiye’ye getiren, tiyatro sporu, Mahşer-i Cümbüş’le birçok ödül kazanarak başarısını taçlandıran ünlü sanatçı Satıbol, ilk kez yaşayan birini canlandırdığını belirterek “İlhami abi Barış’ın vefatından sonra müziği bırakıp inzivaya çekiliyor ve İzmir’e yerleşiyor. Biz bulduk onu ve sete getirdik. Barış’ı müzik yarışmasına katılmaya ikna ettiğini anlattı. Onlarınki, izleyenleri derinden etkileyecek örnek olan dostluk hikayelerinden.” diyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.