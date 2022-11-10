33. Ankara Film Festivali’nde Ödüller İçin Geri Sayım Başladı

33. Ankara Film Festivali’nde film gösterimleri bugün sona eriyor. Festivalde dün Ulusal Uzun Yarışma filmlerinden Kar ve Ayı ile Karanlık Gece adlı filmlerin ilk gösterimleri yapıldı. İzleyicinin ilgisiyle gerçekleşen gösterimler sonrasında film ekiplerinin katılımıyla söyleşi yapıldı. Genç bir hemşirenin atandığı karlarla kaplı bir kasabada geçen Kar ve Ayı’nın gösterimi sonrasında yönetmen Selcen Ergun, oyuncu Muttalip Müjdeci ve yapımcı Nefes Polat ile söyleşi düzenlendi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Avrupalı Olmak Panelinden



Bir Hekimin Anıları Söyleşisinden



Kar ve Ayı Söyleşisinden



Karanlık Gece Söyleşisinden



Kurak Günler Söyleşisinden



Turna Misali Söyleşisinden

