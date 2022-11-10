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33. Ankara Film Festivali’nde Ödüller İçin Geri Sayım Başladı

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33. Ankara Film Festivali’nde film gösterimleri bugün sona eriyor. Festivalde dün Ulusal Uzun Yarışma filmlerinden Kar ve Ayı ile Karanlık Gece adlı filmlerin ilk gösterimleri yapıldı. İzleyicinin ilgisiyle gerçekleşen gösterimler sonrasında film ekiplerinin katılımıyla söyleşi yapıldı. Genç bir hemşirenin atandığı karlarla kaplı bir kasabada geçen Kar ve Ayı’nın gösterimi sonrasında yönetmen Selcen Ergun, oyuncu Muttalip Müjdeci ve yapımcı Nefes Polat ile söyleşi düzenlendi.

Avrupalı Olmak Panelinden

Bir Hekimin Anıları Söyleşisinden

Kar ve Ayı Söyleşisinden

Karanlık Gece Söyleşisinden

Kurak Günler Söyleşisinden

Turna Misali Söyleşisinden

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