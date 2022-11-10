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Müstakbel Damat Filminin Dev Galası Gerçekleşti

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11 Kasım’da vizyona girecek olan ve başrollerini İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı oyuncu kadrosunda ise Ayça Erturan, Ahu Sungur, Nilgün Kasapaşoğlu, Suat Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur ve Yücel Erten gibi isimlerin bulunduğu Müstakbel Damat filminin galası Maslak Tim Show Center’da yapıldı. Gala organizasyonuna Hande Soral, Didem Balçın, Murat Akkoyunlu, Murat Şeker, Birol Güven, Müfit Can Saçıntı, Hakan Bilgin, Meral Çetinkaya katıldı.

Didem Balçın / Erdal Özyağcılar

Hakan Bilgin / Meral Çetinkaya

Murat Akkoyunlu / Murat Şeker

Müfit Can Saçıntı

Burcu Güven – Birol Güven

İsmail Demirci – Hande Soral

Serhat Sarı – İlker Ayrık – Serdar Fırat

Film Ekibi

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