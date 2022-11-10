Müstakbel Damat Filminin Dev Galası Gerçekleşti

11 Kasım’da vizyona girecek olan ve başrollerini İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar’ın paylaştığı oyuncu kadrosunda ise Ayça Erturan, Ahu Sungur, Nilgün Kasapaşoğlu, Suat Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur ve Yücel Erten gibi isimlerin bulunduğu Müstakbel Damat filminin galası Maslak Tim Show Center’da yapıldı. Gala organizasyonuna Hande Soral, Didem Balçın, Murat Akkoyunlu, Murat Şeker, Birol Güven, Müfit Can Saçıntı, Hakan Bilgin, Meral Çetinkaya katıldı.
- Basın Bülteni
- Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Didem Balçın / Erdal Özyağcılar
Hakan Bilgin / Meral Çetinkaya
Serhat Sarı – İlker Ayrık – Serdar Fırat