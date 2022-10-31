2. izmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 2. İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması, 07 – 12 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşiyor. Buluşmaya, Akdeniz’in kuzeyinden İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan, Akdeniz’in güneyinden Malta, Lübnan, Filistin, İsrail, Suriye, Mısır, Tunus ve Fas’tan filmler katılıyor. Ortak yapımcı ülkelerle birlikte, etkinlikte çoğunluğu 2021 ve 2022 yapımı olan 30 ülkeden 34 uzun metrajlı film gösterilecek. Javier Bardem’in başrolünde oynadığı festivalin açılış filmi İyi Patron (El Buen Patron – The Good Boss), bu yıl Avrupa Film Ödülleri’nde En İyi Avrupa Komedisi dalında aday gösterildi.

Akdeniz Ateşi (Mediterranean Fever)



Anadolu Leoparı

Anne Frank Nerede? (Where is Anne Frank?)



Ayrı Dünyalar (Ouistreham – Between Two Worlds)

Cennetten Gelen Çocuk (Boy From Heaven)



Dirlik Düzenlik

France



Gece

Hatıra Kutusu (Memory Box)

İki Şafak Arasında

İncir Ağaçları Altında (Under the Fig Trees)



İyi Patron (El Buen Patron / The Good Boss)



Nocturama

Nostalji (Nostalgia)



Okul Tıraşı

Vicdan