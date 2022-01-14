Emmanuel Carrere’nin yönettiği ve Juliette Binoche, Helene Lambert, Lea Carne ile Emily Nadeleine’in oynadığı Ayrı Dünyalar (Ouistreham – Between Two Worlds), 21 Ocak 2022’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Tanınmış yazar Marianne Winckler, Fransa’da sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıyla ilgili bir kitap yazacaktır. Araştırması için, kimliğini ifşa etmeden, Fransa’nın kuzeyine gider ve temizlik işçiliği yapan kadınlara katılır, böylece sosyal görünmezlik ve geçim kaygısını şahsen deneyimleyecektir. Kadınlar arasında dayanışma ruhu güçlüdür; ancak gerçek ortaya çıkınca güvenleri sarsılacak mıdır?