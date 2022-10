33. Ankara Film Festivali Afişi ve Dünya Sineması Programı Açıklandı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 33. Ankara Film Festivali için geri sayım başladı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenecek festival 03 Kasım’da Onur Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı açılış töreni ile başlayacak, yılın dikkat çeken yapımlarını izleyicilerle buluşturmasının ardından 11 Kasım akşamı yarışmalar sonucunda kazananların ödüllendirileceği kapanış töreni ile sona erecek. 33. Ankara Film Festivali’nde Cannes, Tribeca, Saraybosna, San Sebastian başta olmak üzere sinemaseverlerin heyecanla takip ettiği festivallerde prömiyerini yapmış, ödüllerle dönmüş yapımlar izleyiciyle buluşacak.

Basın Bülteni

