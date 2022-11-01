Megan Filminden İlk Afiş Yayınlandı

O, bir oyuncaktan daha fazlası. O, ailenin bir parçası. Megan filminin afişi yayınlandı. Korkunun üretken zihinleri; Testere, Ruhlar Bölgesi ve Korku Seansı serilerinin arkasındaki yapımcı James Wan’dan ve Cadılar Bayramı, Siyah Telefon ve Görünmez Adam filmlerinin yapımcısı Blumhouse’dan dehşetin yeni bir yüzü geliyor. Megan, bir yapay zekâ mucizesi, bir çocuğun en iyi dostu ve bir ebeveynin en büyük müttefiki olmak üzere programlanmış gerçek gibi bir oyuncak bebektir. Oyuncak şirketinin oldukça zeki robotikçisi Gemma tarafından tasarlanan Megan, bağlandığı çocuğun dostu, öğretmeni, oyun arkadaşı, koruyucusu olurken dinleyebilir, izleyebilir ve her şeyi öğrenebilir.

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