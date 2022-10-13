Paramount Pictures’ın Korku Filmi Gülümse Global Gişe Hasılatında 100 Milyon Doları Geçti

Paramount Pictures, Gülümse’ filminin gişe hasılatının tüm dünyada 100 milyon doları geçtiğini duyurdu. Vizyona gireli iki hafta olan filmin gişe hasılatı ABD’de 55,5 milyon dolar, tüm dünyada toplam 102,3 milyon dolar oldu. Gülümse, 2022 yılında Paramount Pictures’ın ilk sıradaki altıncı filmi oldu. 15 uluslararası pazarda bir numara olan ve ikinci haftasında 24 pazarda daha yükselen film, % 32’ye ulaştı. En iyi pazarlar; 5,9 milyon dolarla İngiltere, 4,6 milyon dolarla Meksika, 4 milyon dolarla Almanya, 3,6 milyon dolarla Fransa, 2,5 milyon dolarla Avustralya, 2,4 milyon dolarla İspanya ve 14,7 milyon dolarla Brezilya oldu.

Basın Bülteni

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