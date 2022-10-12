6. Güzel Ordu Kısa Film Festivali, 21 – 22 – 23 Ekim 2022 tarihlerinde düzenleniyor. Festivalin onur konuğu Hale Soygazi olurken, ödülü kendisine 21 Ekim Cuma günü yapılacak açılış töreninde takdim edilecek. 12 kısa filmin yer aldığı program iki bölüm olarak, Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde 22 Ekim Cumartesi günü gösterilecek. Festivalin jüri başkanlığını Tayfun Pirselimoğlu üstlenirken, diğer jüri üyeleri oyuncu Nazlı Bulum, akademisyen Melis Behlil, Yönetmen Clint Davis ile Sinema Yazarı Serdar Kökçeoğlu’ndan oluşuyor. Festivalde ayrıca Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun vereceği masterclass yanında birçok söyleşi ve konsere de yer verilecek.

Afişler



Program



Bir Yudum Sevgi



Bugün Değil



Ev Diye Bir Şey Yok



Suyu Bulandıran Kız



Süt Kardeşler

