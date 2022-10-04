Ankara Film Festivali’nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

03 – 11 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 33. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması filmleri belirlendi. Festival Başkanı İrfan Demirkol, sinema yazarı Murat Tırpan, yapımcı Zeynep Ünal’ın ön jüriliğinde yapılan seçimler sonucu 12 film festivalde yarışacak. Yarışma, yılın en iyi filmlerinden oluşan bir panorama sunacak. Festivalde ayrıca yarışma dışı olarak yönetmenliğini Tareq Daoud’un yapımcılığını ise Çiğdem Mater’in üstlendiği Yaban ve İffet Eren Danışman Boz’un yönettiği Turna Misali filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Film Yarışması Filmleri:

Bana Karanlığını Anlat (Gizem Kızıl)

Bomboş (Onur Ünlü)

Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

Ela ile Hilmi ve Ali (Ziya Demirel)

Kabahat (Ümran Safter)

Kar ve Ayı (Selcen Ergun)

Karanlık Gece (Özcan Alper)

Klondike (Maryna Er Gorbach)

Kurak Günler (Emin Alper)

LCV – Lütfen Cevap Veriniz (İsmet Kurtuluş, Kaan Arıcı)

Mukavemet (Soner Caner)

Suna (Çiğdem Sezgin)