59. Altın Portakal Film Festivali İlk Günü Geride Bıraktı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, film gösterimi ve söyleşilerle dolu bir günü geride bıraktı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan bir anne – oğul sevgisizliğini anlatan Bir Umut filminin gösterimi yönetmen Ümit Köreken, senarist Nursen Çetin Köreken, oyuncular Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız, Savaş Baytok, Deniz Yerdelen, filmin müziklerini yapan Cafer Ozan Türkyılmaz ve görüntü yönetmeni İbrahim Çaltılı’nın katılımıyla gerçekleşti.

23 Sentlik Asker



Antalya Film Forum



Bir Umut



Canavarlar



Düet



Hara



Kısalar



Savaş Atı



Yeni Nesil Sinema Okulu

