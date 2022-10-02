59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, açılış töreni ile başladı. Perihan Savaş ve Erkan Can’a Onur, Zerrin Tekindor’a Başarı Ödülü’nün verildiği ve Antalya halkının yoğun ilgi gösterdiği tören T. C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festivali Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra jüri üyeleri, film ekipleri ile sinema ve TV dünyasından çok sayıda değerli isim ve Antalya halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Basın Bülteni

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Gülsen Tuncer



Hatice Aslan – Nurgül Yeşilçay



Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı) –

Mustafa Alabora – Perihan Savaş



Perihan Savaş



Selma Güneri – Yusuf Sezin



Aslı Özge



Burcu Aykar



Ediz Hun



Erkan Can



Erkan Can – Zerrin Tekindor



Hilmi Etikan – Ceylan Özgün Özçelik – Elif Ergezen



Nurgül Yeşilçay – Uğur İçbak



Oktay Kaynarca – Ediz Hun



Perihan Savaş



Salih Güney



Zerrin Tekindor



Zerrin Tekindor – Muhittin Böcek

