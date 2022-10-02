Haberler

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı

Yorum yapın

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, açılış töreni ile başladı. Perihan Savaş ve Erkan Can’a Onur, Zerrin Tekindor’a Başarı Ödülü’nün verildiği ve Antalya halkının yoğun ilgi gösterdiği tören T. C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festivali Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra jüri üyeleri, film ekipleri ile sinema ve TV dünyasından çok sayıda değerli isim ve Antalya halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Gülsen Tuncer

Hatice Aslan – Nurgül Yeşilçay

Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı) –
Mustafa Alabora – Perihan Savaş

Perihan Savaş

Selma Güneri – Yusuf Sezin

Aslı Özge

Burcu Aykar

Ediz Hun

Erkan Can

Erkan Can – Zerrin Tekindor

Hilmi Etikan – Ceylan Özgün Özçelik – Elif Ergezen

Nurgül Yeşilçay – Uğur İçbak

Oktay Kaynarca – Ediz Hun

Perihan Savaş

Salih Güney

Zerrin Tekindor

Zerrin Tekindor – Muhittin Böcek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.