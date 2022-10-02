59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, açılış töreni ile başladı. Perihan Savaş ve Erkan Can’a Onur, Zerrin Tekindor’a Başarı Ödülü’nün verildiği ve Antalya halkının yoğun ilgi gösterdiği tören T. C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festivali Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra jüri üyeleri, film ekipleri ile sinema ve TV dünyasından çok sayıda değerli isim ve Antalya halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti.
- Basın Bülteni
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Hatice Aslan – Nurgül Yeşilçay
Muhittin Böcek (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı) –
Mustafa Alabora – Perihan Savaş
Hilmi Etikan – Ceylan Özgün Özçelik – Elif Ergezen