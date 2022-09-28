Ressam Mihri’nin İzindeki Yolculuk Antalya Film Festivali’nde

Yönetmenliğini Berna Gençalp’in, yaptığı Kim Mihri belgeseli, ilk gösterimini 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması kapsamında yapacak. Türkiye’nin ilk kadın ressamlarından Mihri Rasim’in hayatını ve uluslararası ressamlık kariyerini konu alan filmin yönetmeni Berna Gençalp, Mihri’nin izini, ressamın hayatını geçirdiği İstanbul, Roma, Paris ve New York şehirlerinde sürüyor. Osmanlı İstanbul’unda dünyaya gelen Mihri ile ilgili yapılan son araştırmalar sayesinde sanatçının hayatını gölgeleyen rivayetlerin yerini somut gerçekler alıyor. Belgeselde çok sayıda eser görseli, fotoğraflar ve gazete kupürleri kullanıldı.

Basın Bülteni

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