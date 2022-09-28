Boran Kuzum, Cansel Elçin, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Adresi Olmayan Ev’de

Boran Kuzum, Cansel Elçin, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak ve Yeliz Bozkurt, Adresi Olmayan Ev filmi için genel okuma provası yaptılar. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa’nın en büyük film fonu Eurimages’dan yapım desteği alan, yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın, yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos’un üstlendiği Adresi Olmayan Ev filminin çekimleri Ekim ayında başlayacak. Görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran’ın üstlendiği, Türkiye – Yunanistan ortak yapımı filmin ilginç hikâyesi İstanbul ve Ankara’da geçiyor.

Basın Bülteni

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