Mohsen Rabiei’nin yönettiği ve Beyza Nur Önispir, Selda Yeliz Nar, Gizem Çelebi ile Mert Gül’ün oynadığı Orman, 04 Kasım 2022’de MC Film dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dilara ve Yusuf yaylada olduğunu düşündükleri bir hazineyi bulmayı planlamışlardır. Hazineyi ararlarken Dilara kaybolur ancak arkadaşları onu hemen bulur fakat Dilara’nın bedenini cinler ele geçirmiştir. Dilara’yı bir hocaya götürürler. Hoca iletişimde olduğu diğer cinler sayesinde Dilara’yı kurtarır ama cin gençlerden birinin bedenini ele geçirir ve kaçar. Arkadaşları onu bulmak için ormana gider ve her birinin başına kötü olaylar gelir.