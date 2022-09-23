Ertuğrul Yüreklikul’un yönettiği ve Burak Ergün, Canan Çalışkan, Ertuğrul Yüreklikul ile Kerem Kurt’un oynadığı İfrit-i Cin: Cin Kapanı, 14 Ekim 2022’de MC Film dağıtımıyla Makinist Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Epilepsi hastası Aziz, çocukken babası tarafından şiddet görmüş ve bu durum hayatında kâbuslara yol açmıştır. Aziz aracıyla hamile bir kadına çarpar. Kadın ve karnındaki çocuk kazada ölürler. Aziz olay yerinden kaçar ve izini kaybettirir. Kadının eşi bir büyücü bulup kazaya neden olan kişiye bir ölüm büyüsü yaptırır. Suçlunun Aziz olduğunu hiçbir insan bilmemektedir. Ama büyücünün hizmetindeki varlıklar artık Aziz’in hayatına dahil olmuştur.