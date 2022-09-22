Mustafa Uslu’nun Yeni Filmi, Bandırma Füze Kulübü 21 Ekim 2022’de Sinemalarda

Günümüzden 60 yıl kadar önce uzaya roket göndermeyi başaran, dünyada ilk defa fezaya araç gönderen ülkeler arasına girmemizi sağlayan liseli gençlerin, bugün ne yazık ki unutulmuş olan umut, azim ve zafer hikâyesini beyazperdeye taşıyan Bandırma Füze Kulübü filminin afişi yayınlandı. Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız’ın başrolde olduğu, Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini üstlendiği film 21 Ekim’de vizyona girecek. Filmde ayrıca Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi birbirinden oyuncular rol alıyor.

Basın Bülteni

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