Haberler

Antalya Film Forum, Kurmaca ve Belgesel Work in Progress Platformları ile Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu Projeleri Açıklandı

Yorum yapın

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 01 – 08 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 02 – 04 Ekim tarihleri arasında Antalya’da, 04 – 06 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek Antalya Film Forum projeleri açıklandı. Ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca ve Belgesel Work in Progress Platformu ile Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda toplam 15 proje yer alacak.

8×8

Basit Bir Yer (A Simple Place)

Başka Bir Yer (Elsewhere)

Daimi Arama (Hold Still)

Kavur

Tereddüt Çizgisi (Hesitation Wound)

Trapped Zone’da 61 Dakika (61 Minutes in Trapped Zone)

Yeni Şafak Solarken (New Dawn Fades)

Yurt (Dormitory)

Yüzleşme (Confrontation)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.