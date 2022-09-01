59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri Açıklandı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 01 – 08 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak 10 film belli oldu. 14 kategoride Altın Portakal Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na bu yıl 46 yapım başvurdu. Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film Türkiye’de ilk kez Antalya’da sinemaseverlerle buluşacak.

Ulusal Uzun Metraj Yarışması Filmleri:

Ayna Ayna (Belmin Söylemez)

Bir Umut (Ümit Köreken)

Bomboş (Onur Ünlü)

Gidiş O Gidiş (Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz, Blake Williams)

Hara (Atalay Taşdiken)

Iguana Tokyo (Kaan Müjdeci)

Kar ve Ayı (Selcen Ergun)

Karanlık Gece (Özcan Alper)

Kurak Günler (Emin Alper)

LCV – Lütfen Cevap Veriniz (İsmail Kurtuluş, Kaan Arıcı)