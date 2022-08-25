Ira Sachs ve Senaryo Partneri Mauricio Zacharias, M2 Senaryo Konuşmaları’nda

Türkiye’deki sinemacılara senaryo geliştirme ve yapım mentorluğu sağlayan M2 Film Lab’ın, bu sene ikincisini gerçekleştireceği Senaryo Geliştirme Atölyesi, 08 – 12 Eylül ve 18 – 20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Etkinliğin ilk oturumuyla paralel ve sanal olarak düzenlenecek olan M2 Senaryo Konuşmaları’nın yeni konukları Amerikan bağımsız sinemasının önemli yönetmenlerinden Ira Sachs ve senaristi Mauricio Zacharias oldu. İkili, senarist yönetmen ilişkisine ve birlikte yazmak üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirecek.



