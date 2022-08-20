m2 Senaryo Geliştirme Atölyesi’ne Katılacak Projeler Açıklandı

Türkiye’deki sinemacılara senaryo/proje geliştirme, yazım ve yapım mentorluğu sağlayan m2 Film Lab’ın düzenleyeceği Senaryo Geliştirme Atölyesi’ne bu yıl 92 uzun metraj film projesi başvurdu. Kültür Yöneticisi İmre Tezel, yönetmen Selcen Ergun, yapımcı Müge Özen, yapımcı Engin Palabıyık ve m2 direktörü Selin Vatansever Tezcan’dan oluşan jüri yoğun bir değerlendirme ardından atölyeye katılan 9 projeyi belirledi. Etkinlik Global Media Makers Programı (GMM) işbirliğinde 08 – 12 Eylül ve 18 – 20 Kasım tarihlerinde iki oturumlu olarak düzenlenecek.