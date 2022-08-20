Civan Canova’yı Kaybettik

Sinema ve tiyatro oyuncusu, senarist ve tiyatro yönetmeni Civan Canova, 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1955 yılında Ankara’da dünyaya gelen Civan Canova 1973 yılında Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney’in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Civan Canova’nın oynadığı sinema filmleri arasında Nehir, Mutlu Ol Yeter, Yaşamak Bu Değil, Berduşlar, Yıkılan Gurur, Acı Lokma, Hırsız, Sokaktaki Adam, Yer Çekimli Aşklar, 80. Adım, Bizim Aile, Ömerçip, Eve Dönüş, Yüreğine Sor, F Tipi Film, 72. Koğuş gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.