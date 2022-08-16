Rıza Pekkutsal’ı Kaybettik

Sinema, tiyatro dizi oyuncusu Rıza Pekkutsal, 16 Ağustos 2022 Salı günü hayatını kaybetti. Pekkutsal’ın oynadığı filmler arasında Güzel Bir Gün İçin, Cibali Karakolu, Anadolu Ekspresi, Eşrefpaşalı, Güllü, Bebek Yüzlü, Önce Vatan, Acele Koca Aranıyor, Sahte Kabadayı, Hınç, Aslan Bacanak, Sakar Şakir, Sürü, Güneşli Bataklık, Sultan, Neşeli Günler, Kibar Feyzo, Deli Kan, Ah Güzel İstanbul gibi filmler var. Cenazesi, 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Buca Yaylacık Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Eski Buca Mezarlığı’na defnedilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.