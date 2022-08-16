Halil Ergün, Sette Yapımcısı Oktay Öndeş’i Ağlattı

Başrollerini Halil Ergün ve Erkan Petekkaya’nın oynadığı Dedemin Gözyaşları filminin yapımcısı Oktay Öndeş, iki usta ismin hem yapımcısı hem de rol arkadaşı olmanın gururunu yaşadığını söyledi. İlk sinema yapımcılığı deneyiminde büyük ustalarla çalışan iş insanı Oktay Öndeş, Dedemin Gözyaşları filminin setinde özellikle Halil Ergün’ün performansını izlerken ağladığını dile getirdi. Filmde rol de alan Oktay Öndeş, “Sinemaya olan sevdam beni film yapımcılığa da götürdü.” dedi.

Basın Bülteni

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