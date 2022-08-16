Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Ulusal Senaryo Yarışması Jürisi Belli Oldu

28 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Senaryo Yarışması için başvurular sona ererken, yarışma jürisi de belli oldu. Jüri başkanlığını deneyimli eleştirmen Sevin Okyay üstlenecek. Yarışma jürisinde ayrıca, FABİSAD Başkanı, yazar Barış Müstecaplıoğlu, oyuncu ve oyun yazarı Mehmet Yılmaz Ak, Marvel’e rakip olarak gelen T World Sinematik Evreni’nin Kurucusu olan yapımcı Bülent Turgut ve çocuk yazarı Ömür Kurt yer alacak.

Basın Bülteni

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Barış Müstecaplıoğlu / Bülent Turgut



Mehmet Yılmaz Ak



Ömür Kurt



Sevin Okyay

