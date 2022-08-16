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Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Ulusal Senaryo Yarışması Jürisi Belli Oldu

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28 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Senaryo Yarışması için başvurular sona ererken, yarışma jürisi de belli oldu. Jüri başkanlığını deneyimli eleştirmen Sevin Okyay üstlenecek. Yarışma jürisinde ayrıca, FABİSAD Başkanı, yazar Barış Müstecaplıoğlu, oyuncu ve oyun yazarı Mehmet Yılmaz Ak, Marvel’e rakip olarak gelen T World Sinematik Evreni’nin Kurucusu olan yapımcı Bülent Turgut ve çocuk yazarı Ömür Kurt yer alacak.

Barış Müstecaplıoğlu / Bülent Turgut

Mehmet Yılmaz Ak

Ömür Kurt

Sevin Okyay

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