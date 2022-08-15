Ünlü Oyuncular Sete Çıktılar

Ünlü oyuncular Onur Tuna ve Aslıhan Güner, Mustafa Kotan’ın yönettiği, Türkiye’nin ilk tek kişilik filmi Tek’in devamı olan Hiç için sete çıktılar. Tek, akademisyen eşinin intiharından sonra insanlara yardım etmek için Acil Psikolojik Destek Hattı Çağrı Merkezi’ni kuran Profesör Doktor Adem Tek’in hayatını anlatıyor. Başrollerinde Onur Tuna, Aslıhan Güner ve Tamer Levent’in oynadığı, senaryosunu Kamuran Süner’in kaleme aldığı, hikâyesini Gamze Birsöz Koç’un yazdığı Hiç filmi ise “Tek”liğin ardındaki sır “Hiç” sloganıyla perdeye aktarılıyor. Filmin setinden ilk kareler, Doç. Dr. Canan Güler Tek karakterine hayat veren Aslıhan Güner ve akademideki asistanı Cem Altın karakterine hayat veren Onur Tuna’dan geldi.

Basın Bülteni

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