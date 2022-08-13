Süreyya Gürsel Evren’i Kaybettik

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 21 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen Süreyya Gürsel Evren, Baba, Destan, Bana Sevmeyi Anlat, Masumlar Apartmanı, Fazilet Hanım ve Kızları, Kuzey Güney, Gönül Çelen, Kavak Yelleri, Arka Sokaklar gibi dizileride oynadı. Sanatçının vefat ettiğinde henüz gösterime girmemiş olan 2022 yılı yapımı Merve Kült adlı bir de sinema filmi var. Evren’in cenazesi, 14 Ağustos 2022 Pazar günü, Karacaahmet Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip aynı yerde toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.