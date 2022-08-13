Sezonu Kahkahaya Boğacak Sinema Filmi Güven Bana’nın Çekimleri Tamamlandı

Senaryo ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği komedi filmi Güven Bana’nın çekimleri tamamlandı. Film önümüzdeki sezonda sinema salonlarında seyirciyle buluşacak. Ünlü isimlerle dolu zengin oyuncu kadrosuyla göz dolduran film, set sürecinin sonuna geldi. Filmin set ortamında da eğlence hiç eksik olmadı. Güven Bana’nın son sahnesi İstanbul’un tarihi semti Balat’ta çekilirken, ekip ve oyuncular çekimlerin büyük başarıyla tamamlanmasını kutladı.

Basın Bülteni

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