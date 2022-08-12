Bozok Film Festivali Ana Jüri Başkanı Osman Sınav

19 – 21 Ekim 2022 tarihleri arasında, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Yozgat Valiliği himayesinde, Yozgat Belediye Başkanlığı, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü paydaşlığında, Sinema Okuryazarları Derneği’nin yürütücülüğünü gerçekleştireceği Bozok Film Festivali’nin ana jüri başkanlığını, Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve Gerilla, Uzun Hikaye, Aşk Kırmızı gibi film ve TV dizileriyle adından sıkça söz ettiren duayen yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav üstlendi.

Basın Bülteni

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